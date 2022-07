Il Chelsea si è inserita nella trattativa tra il Barcellona e il Manchester United per Frenkie De Jong. Il giocatore non è convinto dei Red Devils e adesso i Blues, anche grazie alle contropartite tecniche che possono inserire, sono in vantaggio per il centrocampista. Lo riporta Sports che riferisce come lo United comunque non si è arreso e proverà di tutto per ingaggiare l'olandese.