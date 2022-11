Il Chelsea è pronto a fare follie sul mercato durante la prossima estete. Come riporta il Daily Express infatti, i Blues sognano il doppio colpo: Declan Rice e Jude Bellingham. Tuttavia, per riuscire in questa impresa, il nuovo proprietario del Chelsea, dovrà preparare un mega assegno: per i due talenti inglesi serviranno almeno 300 milioni di euro.