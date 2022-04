Lasse Lempainen, il chirurgo e specialista che ha curato Duvan Zapata, ha parlato dell'attaccante dell'Atalanta in un'intervista al Corriere dello Sport.



DUVAN - "Nel caso di Zapata è stato un cammino più rapido di quello di Spinazzola, perché non è stato necessario intervenire chirurgicamente. La terapia conservativa ha funzionato. Ora lo aspetto a Turku per l’ultimo controllo ma ritengo che nel giro di qualche partita possa riprendere l’attività a tempo pieno".