Il 2 gennaio si terrà la veglia funebre per Pelé, morto il 29 dicembre a 82 anni. Come annunciato dal Santos, il suo storico club, i funerali avranno luogo martedì 3 gennaio. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro, il tempio del club bianconero, mentre il feretro di O Rei sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città.



IL CIMITERO - Pelé verrà sepolto nel cimitero verticale più alto del mondo (108 metri), nel municipio di Santos. Il brasiliano comprò infatti, in passato, dei oculi per sé e la famiglia nel "Memoriale della Necropoli Ecumenica". O Rei ha acquistato il loculo al nono piano della struttura, in onore di suo padre (che indossò da calciatore la maglia numero nove). Nel cimitero sono già sepolti il fratello Jair Arantes do Nascimento, il fratello di O Rei (noto anche come Zoca), sua figlia Sandra Arantes do Nascimento e Antonio Wilson Honorio, detto Coutinho, compagno d’attacco del brasiliano nel Santos.



LA CURIOSITÀ - Il cimitero nel quale verrà sepolto Pelé conta in totale 14 piani (sono 14.000 le cripte). Nel complesso ci sono anche un giardino tropicale con una cascata e in cima alla struttura c’è una caffetteria. Il "Memoriale della Necropoli Ecumenica" vanta anche un museo di auto d’epoca al suo interno.