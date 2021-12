. 70 anni, romano di Testaccio, «» va ripetendo da anni, origini umili, padre controllore d’autobus, madre con un banco a Piazza Vittorio, cinque figli, un matrimonio con l’ereditiera(siamo nel settore caseario nel viterbese) poi finito con gli stracci che volano (lei ho ha denunciato per truffa e minacce), una nuova compagna,, una carriera che da autista l’ha portato a diventare produttore cinematografico (dal capolavoro di, «Miranda», al «Mery per sempre» di Marco Risi), tra erotismo patinato e produzioni autoriali, non senza qualche inciampo.. C’è stato un momento in cui è stato proprietario di 60 sale, fiore all’occhiello l’Adriano di Roma (comprato con altre 15 sale dopo il fallimento di Vittorio Cecchi Gori). Slogan della sua vita: «». Alè, avanti il prossimo. E’ il classico esempio del self made man all’italiana - sarebbe stato perfetto in un film di Alberto Sordi - che si fa da solo, parte dalla miseria e arriva alla ricchezza.. Folcloristico, pittoresco. A dargli il soprannome «» secondo la leggenda è stata la grande, che il giovane Ferrero - allora autista di produzione - scarrozzava da casa al set. Lui una volta conferma, l’altra smentisce. In realtà nella sua autobiografia racconta che «Viperetta» è il nome che gli dà un costumista gay quando - reagendo alle avances di questo - Ferrero gli ammolla un paio di ceffoni.. Ferrero che arringa le folle avvolto da un bandierine blucerchiato, Ferrero che si inchina davanti ai suoi tifosi, Ferrero che fa il pagliaccio in tribuna, a uso e consumo delle telecamere. Ferrero inquadrato tutto incappucciato, mentre soffre come un cane o esulta come un matto. Scansa la banalità, sempre sopra le righe. Quando prese la Samp, a Valerio Staffelli di «Striscia» che lo intervistava, disse: «Ho il cuore blucerchiato e la testa giallorossa».. Appena nominato presidente ha saputo subito diventare anche un personaggio. «Alla D’Amico volevo dire che c’ho l’anello al dito, c’ho il mosquito e la vorrei portare ad Ostia Lido», così a Ilaria D’Amico durante uno dei tanti collegamenti post-partita. In tribuna a Palermo, la sera del debutto, rispondeva in siciliano alle domande dei cronisti, che sembrava di stare dentro un film di Ciccio e Franco. Automatico che uno così diventi subito il bersaglio di Maurizio Crozza, che ne ha fatto un’imitazione esilarante.. Evasione fiscale, abusi edilizi: condannato in passato, si è fatto scivolare tutto addosso.Un anno e dieci mesi, con la notizia che gli arrivò proprio quando stava per firmare l’acquisizione della Sampdoria. La compagnia «Livingston» forniva servizi aerei verso le principali mete turistiche nei Caraibi, in America centrale, nell’Oceano Indiano e in Africa. Parliamo di un crollo finanziario che avrebbe steso chiunque, non lui, figuratevi. Ferrero dopo la condanna commentò con il consueto disincanto: «». Un uomo che gioca molto sul personaggio che si è costruito, a partire dalla parlata volutamente romanesca e dalle scarpe bicolori, come un jazzista Anni '20.: era evidentemente alterato, nessuno capì il motivo di quello sfogo. Ferrero è presidente della Sampdoria dal 2014. Quando assunse la carica disse di volersi ispirare a due presidenti storici, come Paolo Mantovani e Riccardo Garrone.. Quel che è certo è che ha cercato di riassumere la sua idea di calcio e spettacolo proponendosi con modalità da commedia all’italiana, inventando le modelle-raccattapalle a Marassi. Anche no, grazie.