(sono entrati a meno di dieci minuti dalla fine, come due riserve qualsiasi). Il Paris, dopo la finale persa l’anno scorso avendo in panchina Tuchel, fallisce su tutta la linea.(per vincere qualcosa - la Supercoppa di Francia - è dovuto andare in una delle squadre più ricche del mondo),. Ora per salvare la stagione, Pochettino dovrà vincere almeno il campionato nel quale è al secondo posto dietro il Lille. Stabilito, dunque, che Pochettino non ha il profilo né il rilievo per competizioni del genere, va spiegato che il City è più forte sia perché un allenatore vero ce l’ha, sia perché tutti i giocatori sanno quel che devono fare.Tra i francesi non ha giocato Mbappé e questo non è stato certo un vantaggio, anche se bisogna ricordare la sua prestazione deludente di sette giorni fa.. Pessima la prestazione di Mauro Icardi (non un pallone giocato o giocabile), sostituito a poco meno di mezz’ora dalla fine da un opacissimo Kean. Il fatto è che c’è chi sa giocare senza attaccanti e chi, invece, annaspa anche se dispone di Neymar, irritante allo sfinimento, nel testardo tentativo di giocate individuali puntualmente stroncate dagli avversari.Cosa s’intende per utilitarismo? S’intende che su un terreno ghiacciato per la neve caduta prima della partita (Manchester, 4 maggio), il City non sempre e volutamente ha costruito dal basso, ma a volte si è affidato al lancio lungo e preciso per favorire l’attacco alla profondità.Ora, raccontata così, sembra tutto merito del Manchester City. Invece c’è stata anche la colpa del Paris che non aveva organizzato le marcature preventive regalando l’intera meta campo allo scatto di Zinchenko. Quello che poteva fare, il Psg l’ha fatto nei dieci minuti successivi al gol subìto. Prima (16’) ha colpito una traversa con colpo di testa di Marquinhos (cross di Di Maria). Poi (19’) ancora Di Maria, sottratta palla ad un avversario incautamente servito corto da Ederson, ha tirato verso la porta vuota, con la palla che è uscita di un soffio., avendo visto un fallo di mano, assolutamente inesistente, di Zinchenko. In realtà il giocatore aveva colpito di spalla e l’arbitro ha prontamente rettificato una decisione sbagliata che avrebbe potuto favorire non poco i parigini.I quali poco hanno combinato nella ripresa. Se gli appunti non mentono, l’unico tiro verso la porta l’ha scagliato Ander Herrera, in sforbiciata, ed è stato murato da Ruben Dias. Diverso, invece, il ritmo del City con due occasioni per Foden (una fermata per fuorigioco, l’altra respinta da Keilor Navas), il gol del raddoppio (63’ contropiede di De Bruyne, passaggio a Foden e assist per Mahrez sul secondo palo), un palo di Foden (diagonale al 77’). Dieci minuti prima, espulso Di Maria per un pestone proditorio rifilato a Fernandinho nel tentativo di recuperare in fretta un pallone. Il resto è stata attesa dell’evento tanto agognato.