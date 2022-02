La notizia è stata anticipata nella giornata di ieri dal sito Galácticos Online: il, la holding di club calcistici retta dal governo deglicolal centro del sistema,Il club con sede a Salvador de Bahia sarebbe stato avvicinato durante queste settimane dagli emissari di Abu Dhabi.della holding dopo Inghilterra (Manchester City), Usa (New York City FC), Australia (Melbourne FC), Giappone (Yokohama Marinos), Uruguay (Montevideo City Torque), Spagna (Girona), Cina (Sichian Juniu), India (Mumbai City), Belgio (Lommel) e Francia (Troyes). Una mappa sempre più ampia per raggio, ma che adessocalcistico: il Brasile, appunto.Il Bahia, che milita nel massimo campionato brasiliano, sarebbe stato preferito al Londrina. E l'articolo di Galácticos Online riferisce che sia stato sondato anche un club di massima taglia come l'Internacional Porto Alegre.di acquisizione sarebbe giunta a una buona fase di avanzamento e(Sociedades Anônimas de Futebol). Un tema, quest'ultimo, che merita un'approfondita analisi e di cuisi occuperà nei giorni a seguire. Per il momento rimane da registrare@pippoevai