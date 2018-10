" recita un verso del celebre poeta tedesco Hölderlin. Un verso che potrebbe essere il titolo del prossimo Barcellona Real-Madrid, Clasico n° 272, che dopo 11 anni torna ad essere una sfida per comuni mortali.. L'incontro fra i due club più titolati di Spagna perde in un solo colpo i due interpreti che nell'epoca recente hanno segnato più di tutti la storia di questa interminabile rivalità. Al punto che la sfida stessa aveva assunto sempre più, negli anni, le sembianze dei due fuoriclasse, in un processo di identificazione in cui una parte era arrivata a rievocare il tutto e "Messi contro Ronaldo" era un'espressione interscambiabile con "Barcellona contro Real Madrid".. Ronaldo vestiva ancora la maglia del Manchester United, mentre Messi era stato fermato da una lesione muscolare alla coscia sinistra.. La squadra all'epoca guidata dal tedesco Bernd Schuster dominò il campionato e concluse la stagione conquistando il 31° titolo della sua storia. Corsi e ricorsi storici a cui il Real non può fare a meno di attaccarsi, visto il momento cupo dal punto di vista del gioco e dei risultati.. Il Barça però non rievoca ricordi stupendi all'ex tecnico della nazionale spagnola: fra il 1994 e il 1997 fu il portiere dei blaugrana, un'esperienza che si chiuse con uno score non proprio invidiabile di 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte e ben 20 gol subiti. Dopo la sua ultima stagione. I tifosi del Real pregano perché il bis non arrivi...- Il vuoto tangibile lasciato dall'assenza dell'argentino e del portoghese sarà difficile da colmare sul campo. Il Real Madrid se ne è reso conto già da agosto. Dopo la sconfitta in Supercoppa Europea e un discreto inizio in campionato (agevolato però da un calendario non proibitivo), da un mese a questa parte i blancos hanno vissuto un'importante emorragia di risultati.e le 18 marcature di Ronaldo nel Clasico sono ormai poco più che un ricordo., ma in questa stagione non sta brillando. Nell'ultimo grande successo del Real sul Barça, grande protagonista era stato. Ousmaneè il primo indiziato a prendere il posto della Pulce. Dopo un inizio devastante con, il talentino francese si è arrestato. Ora, nel suo primo Clasico, ha l'occasione per riprendere da dove aveva cominciato. Sarà il primo Barça-Real anche per, prendendo il posto di quell'che per 38 volte (3° all-time) ha disegnato calcio in questo speciale "torneo nel torneo".