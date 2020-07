Dopo tanta speranza arriva oggi un allarme serio per la ripresa del campionato NBA, il più importante torneo di pallacanestro a livello mondiale. Tutti gli sforzi per organizzare la ripartenza nel campus di Disney World ad Orlando in un'autentica bolla antivirus potrebbero infatti essere vani.



La data del 31 luglio si avvicina, ma oggi il commissioner Adam Silver ha infatti spaventato tutti gli appassionati ai microfoni di Time100Talks. "​Se i contagi dovessero aumentare all’interno della nostra comunità, sarebbe obbligatorio fermarsi. Non possiamo giocare con il virus in circolazione anche se resto abbastanza fiducioso".



Negli ultimi giorni, infatti, diversi giocatori fra quelli che dovrebbero prendere parte alla ripartenza sono risultati positivi al virus e fra questi ben 6 appartengono ai Brooklyn Nets, una delle società più colpite fin dall'inizio dello sviluppo della pandemia negli USA.