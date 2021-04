Dopo la Ternana, che ha dominato il girone C, arriva anche il verdetto nel gruppo A, con i lariani di Gattuso che. Decisiva la vittoria nella scontro diretto con l'Alessandria, battuta 2-1, e scivolata a -4 a 90 minuti dalla fine del campionato. Ai Grigi, rinati con Moreno Longo in panchina, non è riuscito il sorpasso, ora dovranno giocarsi le chance di B ai playoff.Il successo di Como ha tre grandi protagonisti:, allenatore di Como che con il Como aveva conquistato una promozione in B nel 1994-95,, miglior marcatore della squadra con 14 gol e, alla quarta stagione in riva al lago (ha giocato anche in D) e autore della doppietta che ha steso l'Alessandria (battuta sia all'andata che al ritorno). Sopra di loro una società solida e ambiziosa, che sogna in grande: il Como, infatti, è di proprietà della Sent Entertainment Ltd, società inglese di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito. In Italia, attraverso Como Tv, trasmette le qualificazioni sudamericane per i Mondiali Qatar 2022.