Sotto una foto postata dalla pagina Facebook del Comune di Nogara, dove è cresciuto il calciatore del Tottenham e della Nazionale Destiny Udogie, titolare e autore di una buona prova ieri a Wembley, sono comparsi molti commenti deprecabili come “Non è italiano, è palesemente africano”. E ancora “Tanto basta per stabilire la sua esatta collocazione, e dal momento che è africano non può essere italiano. Esiste la genetica, basta aprire un libro di medicina. Secondo voi potrebbero esistere pigmei biondi e con gli occhi azzurri?”, “Continuate così che la Nazionale cambia volto”.



PRESA DI POSIZIONE - “Vorrei essere chiaro: prendiamo nettamente le distanze da ogni frase contro il colore della pelle di Destiny. Udogie è nogarese e non è ammissibile leggere certe cose contro un ragazzo che è nato e cresciuto nel mio paese e che ha realizzato il sogno di debuttare con la maglia azzurra dell’Italia. Ho cercato di capire chi fosse chi ha scritto certe frasi e ho notato che chi lo insulta non è gente di Nogara ma sono personaggi accorsi sulla nostra pagina Facebook per infierire senza motivo contro un bravo ragazzo, uno dei nostri, di cui andiamo orgogliosi”, ha fatto sapere il sindaco Flavio Pasini.