Dopo il brutto spavento di quest'estate, dove il giocatore per regolamento non può svolgere attività agonistica con il defibrillatore sottocutaneo installato a giugno scorso per salvargli la vita dopo il malore durante l'Europeo.- Il Coni si è già espresso dando di fatto l'ufficialità della sua non idoneità per giocare in Serie A, ma Eriksen si sta già guardando intorno per ripartire da un altro campionato.. In questi giorni sta lavorando con L'Odense, club danese dove Eriksen ha giocato nelle giovanili (2005-2008) e che ha aperto a un suo ritorno: "Siamo pronti ad accoglierlo, ma sarà lui a decidere cosa fare" ha detto il ds in una recente intervista.- Tutto passa dalla rescissione con l'Inter, con cui ha un contratto fino al 2024 ma che lo libererà serenamente dopo essergli stato vicino in questi mesi complicati. Nella mattinata di oggi è avvenuto un incontro tra i dirigenti, il giocatore e il suo entourage:(nell'ultimo periodo è stato pagato in parte dalla Fifa tramite un'assicurazione che interviene in caso di assenze per 365 giorni). Eriksen troverà l'accordo con l'Inter per la risoluzione, poi volerà lascerà l'Italia.