Piace, ma la strada per arrivarci è in salita. Marc Roca è da settimane un obiettivo del Milan, il suo futuro potrebbero però essere lontano dall'Italia. Il pivote classe 1996 lascerà l'Espanyol nonostante un contratto in scadenza nel 2022, l'anno prossimo non vuole giocare in Segunda, per questo motivo sta valutando l'offerta migliore per lui e per il club catalano, ormai rassegnato a perderlo. Base di partenza 20 milioni di euro, un prezzo che secondo la stampa spagnola è però trattabile.



LIPSIA - Roca è un profilo che piace, come detto, al Milan, ma nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti tra il suo entourage il Lipsia, altra realtà molto attenta ai giovani più interessanti del panorama europeo. Secondo Sky Deutschland la trattativa potrebbe accendersi nei prossimi giorni perché Roca avrebbe messo la Bundesliga in cima alla lista dei desideri. Ha parlato con il connazionale Olmo e ha avuto recensioni favolose sul club della Red Bull. I termini economici personali non sono un problema, l'ostacolo più grande è l'accordo tra i due club. Ma c'è tempo per trovarlo.