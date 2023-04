Ilha dato ragione allae dichiarato improcedibile il ricorso dellacontro la decisione delrichiesta dai bianconeri per il caso plusvalenze.Si tratta del documento contenente i. Il presidente Gravina, dopo che il Tar aveva imposto di mettere tale documento a disposizione dei legali del club, di Cherubini e di Paratici, aveva presentato ricorso ma il Consiglio di Stato nella giornata odierna lo ha giudicato "".Ripercorriamo la vicenda. La Carta Covisoc era statadalla Procura della Figc ai legali di Fabio Paratici e Federico Cherubini. Questo documento, secondo la Juventus, può rappresentare un appiglio per invalidare il processo che portò, per le plusvalenze fittizie all'attuale -15 in classifica.Il Tar del Lazio, all'epoca, obbligò il procuratore Chiné ache, una volta rivelata, ha certificato come trattasse semplicemente di colloqui fra il presidente della Covisoc, il procuratore capo della Figc e in copia conoscenza, anche il presidente Figc Gabriele Gravina e in cui si chiedeva approfondimenti cheLa Procura all'epoca, come atto dovuto, fece ricorso al Consiglio di Stato appellandosi non contro la decisione di condividere la carta, che infatti è stata resa pubblica senza attendere il giudizio di oggi, bensì proprio sull'iter intrapreso dai legali dei bianconeri che hanno scavallato la giustizia sportiva andando direttamente al Tar e quindi alla giustizia ordinaria., che, se ritenuta colpevole, potrebbe essere scavalcata quotidianamente dalla giustizia ordinaria nel caso in cui un soggetto decidesse di ricorrere direttamente al Tar regionale. In secondo luogo, e qui entra in gioco proprio il -15 e il caso Plusvalenze, perché, a prescindere dal contenuto della comunicazione.Come riporta la Gazzetta dello Sport, in attesa delle motivazioni della sentenza,Per la Federazione il Consiglio di Stato non si sarebbe pronunciato anche perché il documento in questione è già stato consegnato e comunque sottolinea lache avrebbe messo a serio rischio l’autonomia della giustizia sportiva. Sul fronte bianconero la decisione viene vista comeanche in vista dell’udienza del 19 aprile davanti al Collegio di garanzia del Coni, che deciderà appunto sui 15 punti di penalizzazione. I bianconeri potrebbero far valere il loro mancato diritto ad avere in mano tutti gli elementi per costruire la propria difesa.