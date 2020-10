. Contento del pareggio ottenuto con il Borussia Monchegladbach, di quello di ieri sera contro lo Shakhtar Donetsk e perfino della sconfitta subita nel derby contro il Milan. L'allenatore dell'Inter questa volta peròe, perfino contro una squadra chiusa che si è schierata quasi con un 6-4-0, impone a tutti i suoi uomini di "non forzare la giocata".Un Conte che sa prendere il lato positivo di ogni cosa, che guarda a un futuro roseo dimenticandosi dell'immediato, del presente, della necessità di vincere dei titoli.. In quel pomeriggio varesino in cui lui e la dirigenza si sono venuti incontro, in quando uno scontro, economicamente, non sarebbe stato sostenibile,L'Inter di Conte, diciamolo apertamente, non è mai stata maestra nella fase di costruzione della manovra. L'anno scorso, probabilmente sbagliando, in tanti hanno dato all'allenatore nerazzurro del contropiedista, quando in realtàche in panchina come nelle conferenze per e e post-partita trasmetteva una sete infinita di vittoria che si rifletteva nel gruppo squadra.accantonato in un angolino, dalle scelte fatte assieme alla dirigenza. Serenità, tranquillità e basta uscite fuori luogo. Un mantra che, forse, sta avendo effetti anche sulla squadra. Peccato che la storia ci ha insegnato cheVale la pena spendere 12 milioni all'anno per l'ombra dell'allenatore che tutta Italia ha imparato a conoscere?