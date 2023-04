Per ilil primo passo dei quarti è buono, ma. Ha perso la seconda partita di fila contro i campioni d’Italia, questa però ha un altro sapore.. Semmai il vero problema per Spalletti è la doppia assenza di(espulso per doppia ammonizione) e(già diffidato e ammonito, con uno zelo di Kovacs non visto in altre occasioni, per proteste) al ritorno, quando spera di recuperare, la cui assenza stavolta ha pesato ancora più che in campionato. Il Milan ha vinto sfruttando un contropiede perfetto, dopo aver annunciato poco prima la sua scelta con un’altra ripartenza di Leao.il vecchio Napoli ammirato in tutta questa stagione prima dello 0-4 del Maradona col Milan. Grande calcio, con palleggio stretto, rapido, elegante e verticalizzazione quasi istantanea, con recupero palla nella metà campo rossonera e difesa milanista in difficoltà.(al 90' sarà di 16 a 12) per la squadra di Spalletti. Una doppia occasione subito, dopo meno di 60 secondi, tiro di Kvaratskhelia ribattuto quasi sulla linea da Krunic (che nella stessa azione aveva commesso un brutto errore) e tiro successivo in piena area di Mario Rui oltre la traversa. Poi sventole dal limite di Anguissa e Zielinski (due volte) e due colpi di testa di Di Lorenzo. Il Milan assisteva quasi inerme al partitone del Napoli. Pioli aveva provato lo stesso assetto del campionato, con Bennacer su Lobotka che però, a differenza di allora, dominava il gioco grazie ai continui recuperi palla di Anguissa. Il gioco aggressivo del Napoli teneva ai margini giocatori come Leao e Brahim Diaz. Era il centrocampo rossonero a faticare di fronte al ritmo arrembante degli azzurri che avevano in Elmas il vero centravanti, accanto al quale saliva Zielinski, cosicché la squadra passava di continuo dal 4-3-3 al 4-4-2. Per il Milan non era semplice afferrare il movimento degli avversari. La mossa di(erano fuori causa Osimhen e Simeone, restava Raspadori come centravanti vero, però non in grande condizione) ha ricordato quella di Sarri con Mertens, ma il risultato non è stato proprio lo stesso. ...POI MILAN.con una progressione micidiale, sessanta metri a piena velocità con la palla incollata al piede, con cui ha seminato i difensori napoletani, conclusi con un diagonale di sinistro uscito di niente. Poteva, anzi, doveva suonare l’allarme in casa napoletana che dopo quella prima occasione del Milan ha un po’ rallentato, commettendo poi un errore imperdonabile.Contropiede da applausi, se il primo era stato individuale (Leao), questo era collettivo: quattro contro tre, Diaz ha servito Leao a destra, tocco immediato sulla sinistra, altro tocco leggero di Diaz per, Meret ha provato a metterci un piede ma inutilmente. Va sottolineata la prodezza di Diaz: il dribbling su Lobotka e Mario Rui è statoIl Napoli si è fermato, Tonali ha avuto un’altra possibilità su appoggio di Giroud e al terzo minuto di recupero traversa di testa di Kjaer su angolo di Bennacer.La squadra di Spalletti ha iniziato la ripresa come aveva iniziato il primo tempo, spingendo il Milan nella propria metà campo. Dietro però i rossoneri tenevano bene con Kjaer padrone della zona. Due buone occasioni per gli azzurri e poi sono arrivati i primi cambi, Saelemaekers per Bennacer (con Diaz passato da destra al centro) e Raspadori per Lozano. Quest’ultima scelta non è stata una bella idea perché a destra è andato Elmas e sul piano della corsa Hernandez lo ha spazzolato.e nello stesso momento giallo (davvero eccessivo) per Di Lorenzo che, da capitano, chiedeva spiegazioni. Questo succedeva al 25'.. Giusto. Ma due minuti prima Krunic era stato graziato dell'ammonizione per un fallo non da poco su Zielinski che gli avrebbe fatto saltare il ritorno. L’arbitro romeno Kovacs ha ammonito poco dopo anche, per proteste: il coreano, già diffidato salterà il ritorno insieme ad Anguissa. Brutto colpo per il Napoli.- In dieci,ha fatto i cambi giusti, con Ndombele per Zielinski, Olivera per Mario Rui e soprattutto Politano per Kvaratskhelia. Politano è andato a destra e ha placato Hernandez. Napoli col 4-4-1 e con un apporto incolore di Raspadori. Ma nonostante tutto questo. Una parata da applausi di Maignan su Di Lorenzo e poi un pericoloso colpo di testa di Olivera, il Napoli in dieci poteva pareggiare. All’ultimo minuto un dubbio intervento di Lobotka su Saelemaekers in area napoletana.