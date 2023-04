Derby italiano nei quarti di finale di Champions League. Milan e Napoli si affrontano a San Siro nella gara d'andata (calcio d'inizio alle 21): a dirigere il match sarà il rumeno Istvan Kovacs, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





MILAN-NAPOLI - mercoledì 12 aprile ore 21



Arbitro: István Kovács (ROU)

Assistenti: Vasile Florin Marinescu (ROU), Ovidiu Artene (ROU)

Quarto uomo: Horatiu Fesnic (ROU)

VAR: Bastian Danker (GER)

AVAR: Mario Fritz (GER)



PRIMO TEMPO



43' - Pioli chiede con forza il giallo per Lozano, autore di un intervento da dietro per fermare Theo Hernandez: ammonito per proteste l'allenatore del Milan.



38' - Arriva il primo giallo dell'incontro: a Zielinski per un'entrata su Krunic.



34' - Stessa situazione con Kim in ritardo su Giroud, l'arbitro Kovacs tiene lo stesso metro e non ammonisce il difensore del Napoli. Kim è sulla lista dei diffidati.



33' - Krunic entra in ritardo su Zielinski, i giocatori del Napoli invocano il giallo per il centrocampista del Milan ma anche in questo caso Kovacs non estrae il cartellino. Krunic è uno dei giocatori diffidati.



27' - Leao colpisce e rompe la bandierina del calcio d'angolo per frustrazione dopo una conclusione terminata a lato, veementi proteste di Spalletti e dei giocatori del Napoli che chiedono l'ammonizione per l'attaccante portoghese. L'arbitro Kovacs, però, non estrae il giallo.