: l'esercizio, fortemente condizionato dagli effetti della pandemia, ha registrato una perdita di 113,7 milioni (nel 2019/2020 era di 50,3 milioni). Un segno meno che era atteso, basti pensare al fatto che ogni singola partita interna disputata a porte chiuse genera un mancato introito di circa 4 milioni: è solo un esempio,. Andando a fondo del documento della relazione diffusa dal club bianconero, si arriva poi alla previsione di cosa possa accadere fino al termine della stagione, con alcune riflessioni che possono quindi spostarsi inevitabilmente dal bilancio al campo.Prima parola chiave è “”, le previsioni dipendono dalle evoluzioni della pandemia: “Il Gruppo continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione connessa alla diffusione della pandemia da Covid-19, in considerazione sia del mutevole quadro normativo di riferimento, sia del complesso contesto economico globale, al fine di valutare ulteriori misure a tutela delle proprie fonti di ricavo e dei propri assets, nonché di mantenere standard elevati sulle misure a tutela della salute e del benessere dei propri tesserati e dipendenti”, si legge. Poi però si sottolinea come la Juve sia sì azienda restando pur sempre una squadra di calcio. Quindi“Nella valutazione dell’evoluzione prevedibile della gestione permangono le incertezze tipiche dell’attività calcistica, derivanti, in particolare, dalle performance sportive della Prima Squadra nelle competizioni cui partecipa, dalle ulteriori operazioni di trasferimento del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori che potranno essere realizzate nell’esercizio, dall’evoluzione dei ricavi derivanti dalle attività commerciali e dall’andamento del costo del personale tesserato, anche tenuto conto della componente variabile dei compensi”. E“Senza pregiudizio per la prosecuzione dell’attività sociale, Juventus - pur in un contesto influenzato dalla ridotta liquidità del sistema conseguente al perdurare della crisi - potrebbe far ricorso ad operazioni di cessione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori”.Però i tempi degli acquisti milionari di Higuain o Cristiano Ronaldo, sono ormai già lontanissimi. E anziche poi verrebbero sostituiti ovviamente. Ma una campagna di ridimensionamento non può affatto essere esclusa. Anzi, si può pure preventivare.