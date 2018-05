Come riferito in prima battuta dalla sezione brasiliana di Goal.com , e successivamente confermato da UOL Esporte , nei giorni scorsi una delegazione del massimo livello è partita da Belo Horizonte in direzione Europa.Ufficialmente il viaggio aveva come scopo il rinnovo del prestito di Lucas Silva, il centrocampista che il Real Madrid ha acquisito a gennaio del 2015 proprio dal Cruzeiro. E che al Cruzeiro è tornato a gennaio del 2017. I dirigenti del club brasiliano provano a ottenere un prolungamento, ma in Spagna la pressione del Celta Vigo è insistente. E intanto lunedi scorso il giocatore ha lasciato il segno nella gara di Copa Libertadores vinta 2-1 contro il Racing Club di Lautaro Martinez (alla sua ultima gara, prima del trasferimento all'Inter), segnando pure il secondo gol del Cruzeiro. Ma al di là del motivo ufficiale,. A cui i dirigenti della Toca da Raposa hanno appaltato il compito di piazzare i propri giocatori di maggior valore presso i principali campionati europei.. Di Duarte si dice che sviluppi i propri affari principalmente attraverso l'isola di Madeira, che è la terra natia di Cristiano Ronaldo (principale cliente di Jorge Mendes), ma è anche sede del Maritimo.. Ma Joel è soltanto uno dei calciatori che il Cruzeiro ha chiesto al super-agente di sistemare. La lista è piuttosto nutrita. In cima vi si trova il centrocampista offensivo uruguayano Giorgian De Arrascaeta, in forza al Cruzeiro dal 2015. E non è un caso che da una decina di giorni a questa parte siano partiti i rumors a proposito di un suo passaggio al Monaco, club con cui Jorge Mendes ha rapporti molto particolari.. Che aveva anche il compito di fare da tramite fra il Cruzeiro e Jorge Mendes, e che stando a quanto riferisce l'articolo avrebbe intascato il 10% sulla futura cessione. Ma il club mineiro ha deciso di eliminare il livello intermedio per andare a trattare direttamente con Mendes.Nel 2015 tentò un avvicinamento a Doyen Sports Investments, con risultati scadenti. E adesso che Doyen si è inabissata (ne parleremo), ecco che i dirigenti del club mineiro si giocano la carta Gestifute. In questo senso, De Arrascaeta è esempio lampante di una gestione suicida. Come si può leggere nella relazione finanziaria pubblicata giusto un mese fa, il club ne detiene soltanto il 25% dei diritti economici. articolo pubblicato da UOL riferisce che il 50% dei diritti sul calciatore è sotto il controllo del suo ex club uruguayano, il Defensor Sporting. L'altro 50% era stato acquisito nel 2015 per 4 milioni di euro dal Cruzeiro, che però aveva ricevuto aiuto finanziario dai Supermercados BH, di proprietà di Pedro Lourenço, consigliere del club. Quest'ultimo era in possesso del 20% dei diritti sul giocatore. Che nei mesi scorsi è diventato 25%, a copertura di un debito del club verso il suo disinteressato consigliere.. Non per nulla, il più mendesiano fra i tre grandi club portoghesi.E chissà quanto di questi verranno associati a club italiani, o ne verranno ingaggiati.dagli scandali legati a Football Leaks. Un passaggio a vuoto che è coinciso con la perdita di relazioni con alcune big europee come il Chelsea, il Paris Saint Germain e il Real Madrid. Il ritorno di attenzione verso mercati che a un certo punto il capo di Gestifute aveva considerato periferici è dimostrazione del tentativo di recuperare terreno. Si spiega così questo ritorno d'attenzione diretta verso il Brasile, mercato che negli anni più recenti era stato appaltato a Deco. E si spiega così anche l'infittirsi delle frequentazioni italiane. Ma di quest'ultimo aspetto si riparlerà.