Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il ct del Camerun Toni Conceicao ha fatto il punto sulle condizioni di Franck Anguissa in vista della Coppa d'Africa, che inizierà il 9 gennaio e si concluderà con la finalissima del 6 febbraio: "Non credevo facesse in tempo a recuperare per l'Empoli, pensavo avesse bisogno di un'altra settimana/dieci giorni per riprendersi dalla lesione. Ma questa è un'ottima notizia, nei prossimi giorni lo chiamerò per capire come sta. Nei prossimi giorni devo prendere delle decisioni per le convocazioni, ci sono 7/8 giocatori non al 100% e si potrebbero vedere delle sorprese".



CAMERUN - "Spero di ridare Anguissa al Napoli dopo il 6 febbraio, la squadra è forte c'è grande pressione perché siamo il Paese organizzatore ma abbiamo una mentalità forte. L'obiettivo è superare i gironi, poi ce la giocheremo con la speranza di arrivare fino in fondo. Sono ottimista".