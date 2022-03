Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, in conferenza stampa parla di Paulo Dybala, attaccante della Juventus a cui non sarà rinnovato il contratto e non convocato per gli attuali impegni della Seleccion: "Ho parlato con Dybala quando abbiamo fornito la lista preliminare perché era in fase di recupero e ho parlato dopo aver fornito la lista. Non è in discussione, ma abbiamo bisogno che quando arriva sia in condizioni ottimali. Non gli facciamo un favore se arriva senza ritmo. Per il Mondiale c’è tempo e abbiamo bisogno che sia nelle migliori condizioni".