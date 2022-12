Eduard Iordanescu, ct della Romania, ha parlato a Digi Sport anche della possibilità di convocare nella sua selezione Andrei Coubis, difensore classe 2003 e capitano del Milan Primavera: "C'è il rischio di perderlo, è cresciuto altrove e ha una mentalità diversa. L'ho messo nella mia shortlist, a novembre eravamo vicini a farlo accettare ma ora è tempo di mettere le cose in ordine, abbiamo delle priorità come occuparci di quei calciatori che formano il nucleo della nazionale. Non credo sia giusto far esordire in fretta e furia qualcuno solo per il rischio di non perderlo. Cose del genere sono state fatte, ma finché sarò qui non avrò pensieri di questo tipo. Non voglio ingannare nessuno". Potrebbe esserci Mancini e la possibilità di una futura chiamata dell'Italia.