18 reti e 11 assist in 43 presenze stagionali. Il talento di Xavi Simons è finalmente sbocciato grazie al PSV Eindhoven, che gli ha dato fiducia dopo l'esperienza tutt'altro che positiva al Paris Saint-Germain. Il classe 2003 olandese rischia di diventare uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato, anche se il club francese ha una clausola di riacquisto fissata a 12 milioni. Molto dipenderà dalla volontà del centrocampista, che può anche scegliere di restare in Eredivisie, come gli ha consigliato anche il CT Ronald Koeman: "Penso che sarebbe molto utile per lui rimanere per un altro anno al PSV", ha detto a Studio Voetbal.