E' un'idea nata un po' per caso in Olanda, nel corso di una trasmissione televisiva chiamata Voetbalpraat: il discorso verteva sul futuro del giovane talento olandese, passato la scorsa estate dal Psg al, che però sta faticando a tenere il passo di Feyenoord e Ajax, al momento le due qualificate alla prossima Champions League., ha conccluso il giornalista di Espn Cristian Willaert.Vero è chenel ruolo di Xavi Simons: Felipe Anderson viaggia verso il rinnovo e Zaccagni è centrale nel progetto, marelativi all'età e alla volontà di proseguire insieme e quindi un nuovo innesto in caso di addio dello spagnolo servirebbe., visto che fino a poco tempo fa ha lavorato con il compianto Mino ed Enzo Raiola alle procure di Romagnoli, Patric, Fares e Luca Pellegrini. L'accostamento Xavi Simons-Lazio ha senso, però sono da considerare due fattori.Innanzitutto la: cosa non impossibile - al momento è seconda - ma certo non ancora scontata. Quindi, e una volta salutato lo spagnolo va chiesto a Lotito di impegnarsi nell'operazione per un diciannovenne molto richiesto. Anche se si trattasse di un prestito,. Sarri, appunto. Il tecnico laziale, per favorire la comunicazione immediata e velocizzare i meccanismi. Simons quindi si può fare? Sì, ma non è così immediato come lo dicono in Olanda.