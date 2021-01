Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di diverse tematiche. Ecco come si è espresso sulla corsa alle spalle di Milan, Inter e Juventus e su Immobile: "Mi aspettavo di più dal Napoli, pensavo fosse il suo anno. Mi piace la Roma: giovani e qualità. Occhio all’Atalanta, ripartita forte. E alla solita Lazio. Vedo un gruppo compatto in testa. Immobile? Segna tanto. Spero tenga qualche gol per l’Europeo".