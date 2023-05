Il centravanti argentino ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain, dove attualmente gioca ma non è più amato (soprattutto dai tifosi) come al suo arrivo, appena due anni fa., dove è nato e cresciuto calcisticamente (partendo, nel lontano 2000, dalle giovanili),Il Barça infatti è coinvolto nella gestione di diverse grane (non ultima il “caso Negreira”, dove la dirigenza azulgrana è accusata di presunta corruzione arbitrale)., presente oltre che futura:, prima della partenza del nuovo campionato. Il terreno più fertile è proprio quello dei salari (soprattutto analizzando la situazione dei top player in scadenza di contratto). Logico, quindi, che- Se il Barcellona lavora per il grande ritorno di Leo Messi, austerity permettendo,(club della Saudi Pro League, l’equivalente della Serie A italiana)(tesserato dall’Al-Nassr). Le prime anticipazioni parlano di(l’ipotesi è un biennale, a cui aggiungere altri 100 milioni in bonus). L’Al-Hilal è uno dei top club del calcio saudita, avendo, nel suo palmares, 18 titoli nazionali (oltre a coppe nazionali e supercoppe) e 4 AFC Champions League. Attualmente quarto in campionato, a quattro giornate dal termine della stagione, ha una credibilità sportiva anche superiore allo stesso Al-Nassr, che ha vinto, fino ad oggi, soltanto 9 campionati sauditi.Probabile, ad esempio, che Ooredoo, colosso qatariota delle tlc (partner anche del PSG, insieme ad altri 4 brand della stessa area geografica), possa decidere di non seguire, per ragioni squisitamente geopolitiche, Messi in Arabia Saudita.Attualmente il campione del mondo argentino è legato a 15 marchi tutti di profilo internazionale. Da Adidas, sponsor tecnico storico, passando per Mastercard, Pepsi, Gatorade, Hard Rock, Lay’s, Socios.com, Bitget (in Italia è lo sleeve sponsor della maglia della Juventus), fino a “Cirque du Soleil”.