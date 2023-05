Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno non sarà prolungato per reciproca volontà e, al di là dell'insoddisfazione del club francese per il rendimento dell'asso argentino nelle sue due stagioni all'ombra della Tour Eiffel e del calciatore per il fallimento dell'ennesimo progetto della proprietà qatariota, l'ultimo episodio del viaggio non autorizzato della Pulce in Arabia Saudita è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un caso deflagrato in tutta la sua potenza e che ha portato alla clamorosa decisione di- Eper il sette volte Pallone d'oro, che lunedì scorso si era recato nella capitale Riyad per questioni di natura commerciale legate al ricchissimo contratto di sponsorizzazione sottoscritto col ministero del turismo locale e al suo ruolo di ambasciatore per la candidatura presentata dal regno per ospitare l'edizione 2030 del Mondiale., uno dei principali club del campionato saudita,pur di convincere Messi a trasferirsi lì una volta concluso il suo rapporto col PSG:a stagione e, secondo quanto riferiscono sia fonti spagnole che il collega francese Mohamed Bouhafsi,Non solo, l'Al-Hilal è intenzionata a presentare un'offerta per, messo nel mirino dai tifosi del Paris Saint-Germain durante la contestazione contro dirigenza e alcuni calciatori della passata settimana.- Nel ruolo di terzo incomodo per il futuro di Messi va considerata ancora la MLS e la corte spietata portata avanti dall'Inter Miami, formazione di cui è co-proprietario l'ex campione di Manchester United, Real Madrid, Milan e Paris Saint-Germain David Beckham. Una storia ancora tutta da scrivere e della quale presto si conoscerà il capitolo finale di una carriera irripetibile., attualmente in rapporti non eccelsi con l'Al Nassr nonostante un contratto fino al 2025 e un ruolo a sua volta da testimonial per la candidatura del Paese per i Mondiali del 2030.