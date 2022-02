Nandez ci ha creduto fino a qualche ora dal gong finale ma alla fine è rimasto deluso. L’uruguaiano è stato davvero vicino alla Juventus, una possibile svolta decisa nella sua carriera. Il sogno cullato per giorni che si trasforma in una seconda beffa consecutiva per Nahitan, inseguito per diverse settimane dall'Inter la scorsa estate, con la negoziazione che poi non si concluse a casa delle richieste del Cagliari, troppo alte rispetto all'offerta nerazzurra.



Il DOPPIO RETROSCENA- Non sono bastati giorni di contatti intensi tra il club bianconero e quello sardo per riuscire a chiudere l’operazione. Era stata trovata un’intesa sulla formula ( prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto a 12) ma non sulle contropartite tecniche. Perché alla fine la Juventus, su suggerimento di Allegri, ha deciso di confermare Kaio Jorge. Nelle ultimissime battute si era fatta avanti anche la Roma ma il rifiuto di Diawara all’opzione Venezia non ha permesso di liberare un posto per il nazionale uruguaiano. Che dovrà rimanere al Cagliari con il morale a terra per l’ennesima delusione patita sul mercato. Un caso curioso, quasi unico, per un giocatore che considera, da almeno un anno, conclusa la sua esperienza in Sardegna e avrebbe meritato una chances in una big.