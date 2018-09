L'Inter di Spalletti non sarà bellissima da vedere, ma di sicuro è concreta, robusta abbastanza per respingere gli attacchi avversari e sferrare, in ultimo, il colpo del ko. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Spalletti sta forgiando una squadra brutta, sporca e cattiva, una montagna di muscoli, di cinismo e di esperienza in cui non c’è spazio per la poesia e la bella grafia. Si fa uso di spada e si va per le spicce. E poi c’è un dato semi-nascosto: il gol di D’Ambrosio, che ieri ha deciso il risultato, è stata la quarta rete nerazzurra nell’ultimo quarto d’ora di gara delle prime sei giornate, il che certifica un feroce attaccamento alle partite, dote cruciale se coltivata e sviluppata”.