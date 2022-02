La vittoria di ieri sera contro lo Spezia, arrivata nei minuti finali dopo 90’ di battaglia, ha dato una nuova spinta alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola adesso, esaltati dal raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia, si apprestano ad affrontare le ultime 14 partite di campionato con un unico obiettivo: provare a centrare l’obiettivo europeo. Europa League, ma anche Conference League sarebbe oro per il club.



Tutto però a partire da domani: la squadra viola infatti, rientrata a Firenze nella tarda serata di ieri, quest’oggi non si allenerà. La scelta è stata di Vincenzo Italiano che, per premiare la squadra dopo l’impresa di ieri, ha deciso di annullare la sessione di allenamento fissata per quest’oggi alle ore 15. Appuntamento quindi a domani, data in cui i viola si ritroveranno per cominciare a preparare la partita casalinga di domenica contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.