DICCI LA TUA

Dopo gli impegni delle italiae tra, torna il weekend di, con tantissima carne al fuoco e due big match da urlo, in scena domenica sera:Sfide fondamentali in ottica scudetto e alta classifica, da non perdere per nulla al mondo. Ma non solo, anche ie molto altro, compresiDi tutto questo e molto altro parleremo con voi nel nuovo appuntamento sul nostro canale. A partireAlessandro DI Gioia, Cristian Giudici e i loro ospiti vi aspettano per tutte le ultime novità: