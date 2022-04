, davanti ad una splendida cornice di quasi 75 mila spettatori,: dopo il 2-0 casalingo della gara di andata e la vittoria negli ottavi della Coppa di Germania, l’Union Berlino si è imposto di nuovo battendo i rivali concittadini con un netto 1-4 che ha aumentato ulteriormente il margine di distacco in classifica., obiettivo distante quattro punti; la Vecchia Signora del calcio tedesco, penultima, deve invece ben guardarsi da una clamorosa retrocessione.– La vittoria nel derby contro l’Hertha è solo l’ultima soddisfazione che i ragazzi di Fischer hanno ottenuto finora. Leverkusen, M’Gladbach e Lipsia sono state alcune delle altre vittime illustri fermate dai Schlosserjungs in quest’ottima stagione.L’avventura europea è stata agrodolce (la qualificazione alle fasi finali è sfuggita per poco), tuttavia i biancorossi quest’anno stanno dimostrando continuità di rendimento e risultati e le possibilità di centrare per il secondo anno consecutivo una qualificazione in Europa non sono poche.competizione già sfiorata nel 2001. Quando manca circa un mese al termine della stagione, con due obiettivi ancora alla portata, i calciatori dell’Union hanno la possibilità di portare alto l’onore di un’intera città.La rovinosa sconfitta interna nel derby è soltanto l’ultima di una serie interminabile di ko che hanno fatto precipitare i biancoazzurri allenati da Magath in fondo alla classifica.(66 reti subite, peggio solo il Furth con 72). Per fortuna il calendario sorride all’Hertha: le prossime tre partite saranno dei veri e propri spareggi salvezza (Augsburg, Stoccarda e Bielefeld) in cui conterà soltanto la vittoria.l’ambiente e l’intera città di Berlino. Perfino il capitano dell’Union, Christopher Trimmel, all’indomani della vittoria nel derby aveva detto: “Mi auguro che l’Hertha possa salvarsi, non voglio che Berlino perda questo duello. Diventi un calciatore per vivere partite come questa”. In un periodo in cui la violenza, spesso anche gratuita, fa da padrona l’austriaco ha voluto trasmettere al mondo intero un bell’esempio di sana competizione.