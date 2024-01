Il dg dell'Udinese: 'Samardzic tra i migliori d'Europa ma a gennaio resta. Su Perez e Maignan...'

Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, è intervenuto a 90° Minuto su Rai 2 per parlare delle tante voci di mercato sui talenti bianconeri Samardzic e Nehuen Perez, ma anche degli insulti razzisti di ieri a Mike Maignan: "Samardzic è un talento e un valore assoluto, un calciatore che ha fatto vedere il suo grande potenziale fin dal suo primo anno in Italia. È normale che ci siano tanti club interessati a lui, ma oggi non c'è nessuna situazione concreta che ci faccia presagire un suo trasferimento a gennaio. Samardzic diventerà uno dei centrocampisti più importanti d'Europa, ma non prevediamo un suo addio a gennaio".



Su Nehuen Perez: "Noi siamo concentrati sulla nostra attività e sul nostro campionato. Non ci preoccupiamo delle voci sui nostri giocatori, pur sapendo che hanno talento. È normale che possano suscitare interesse".



Sugli insulti razzisti a Maignan durante Udinese-Milan: "Siamo molto dispiaciuti, il nostro club ha immediatamente preso le distanze da qualsiasi forma di razzismo. La nostra società è fortemente ed energicamente determinata ad andare a individuare i responsabili di questi gesti. Ci siamo attivati con tutte le autorità del caso per farlo, fin da ieri sera. Si tratta di una-due, al massimo tre persone, perché non ci sono stati cori e il numero di persone è limitato. Ci tengo a sottolineare che la società Udinese si è sempre distinta per la correttezza dei comportamenti, promuovendo tolleranza e convivenza".