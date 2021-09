Cristiano Ronaldo, nuovo attaccante del Manchester United, ha spiegato i motivi per cui ha scelto di lasciare la Juventus per tornare ai Red Devils: "Sono tornato al Manchester United per due motivi: il primo è perché amo il club. Il secondo perché amo la mentalità vincente che si percepisce in questo club. Non sono tornato per essere una cheerleader. Se volete avere successo, allora ho bisogno che amiate questo club dal profondo del vostro cuore. Dovete mangiare, dormire e combattere per questo club. Che tu giochi o non giochi, devi supportare i tuoi compagni di squadra e dare sempre il 100%. Sono qui per vincere e nient'altro. Vincere ci renderà felice. Io voglio esserlo e voi" le parole riportate dal Sun.