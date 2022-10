Dal Liverpool al Bayern Monaco. Sono tanti, tantissimi i club che si sono messi sulle tracce di Jude Bellingham. Il centrocampista classe 2003 del Borussia Dortmund ha segnato 8 reti tra campionato e Champions, l'idea del club tedesco però è quella di valutare eventuali proposte solo dopo il Mondiale, sperando in una competizione ad alto livello in modo da far lievitare il prezzo.