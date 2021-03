sullo stato finanziario del club da lui presieduto e con possibili clamorosi sviluppi sul calciomercato e il futuro in particolare di uno dei calciatori più ambiti nel pianeta,. Come tutte le principali formazioni europee, anche il Dortmund ha accusato le pesanti conseguenze della crisi economica generata dalla pandemia. ", essere stabili economicamente e cercare di mantenere una squadra competitiva", ha dichiarato Watze alla stampa tedesca.che si sta diffondendo in tutta Europa, con le incognite ulteriori delle nuove varianti e le lungaggini nella somministrazioni dei vaccini. "Chiedere un prestito a una banca per mantenere in rosa un giocatore non risponde alla nostra politica", è il grido di allarme di Watzke. E ovviamente, oltre a un nome altrettanto chiacchierato come Jadon Sancho, il pensiero di molti è andato ad Haaland come illustre sacrificato. Anche perché gli estimatori non mancherebbero, a dispetto di una valutazione monstre., secondo la Bild, per privarsi già a luglio di un calciatore dai numeri semplicemente spaventosi: 27 gol in altrettante presenze in questa stagione (di cui 8 in 5 partite di Champions League) dopo i 44 in 40 di quella passata. Una cifra quella stabilità dal club tedesco alla portata di pochissimi club al mondo, tanto più in un periodo di crisi per tutti. Ovviamente la prospettiva di acquistare il bomber norvegese alla metà del prezzo nell'estate 2022, in virtù della clausola inserita nel suo contratto, risulta più allettante perLa scelta di trasferirsi dal Salisburgo al Borussia faceva parte di uno step di crescita graduale che idealmente lo porterà a brevissimo a diventare il centravanti di riferimento di una delle 5 principali formazioni europee. Ecco perché, al netto dell'interesse anche di Barcellona, Real Madrid, Manchester United e Liverpool, il futuro di Haaland è ancora tutto da scrivere. Da oggi, la novità è che il Dortmund la prospettiva di perderlo prima del previsto è tutt'altro che campata per aria.