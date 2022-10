Il dottor Pino Capua, esperto in medicina dello sport e in traumatologia, ha parlato a NewSoundLevel dell'infortunio di Ciro Immobile e i relativi tempi di recupero: "Le lesioni muscolari sono questioni complicate da risolvere, perché hanno caratteristiche che devono essere valutate dal punto di vista strumentale. Oggi pomeriggio o domani mattina Immobile dovrebbe essere sottoposto a una risonanza magnetica, per capire l'entità del danno. Il ragazzo avrà bisogno di un periodo di riposo con fisioterapia, non si potrà allenare. L'esame strumentale sarà fondamentale, da lì si valuteranno i tempi. Una lesione muscolare, prima di un mese non guarisce per essere ottimisti. Il fatto che non abbia mai accusato un problema a quel flessore non sposta nulla, anche perché le lesioni precedenti si sono ben cicatrizzate, altrimenti non sarebbe tornato ai quei livelli. Gli strumenti tecnici che usano in Paideia sono i migliori, quindi su questo c'è da star tranquilli".