Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Un video immagina e racconta: Satana riceve una notifica, viene da una ragazza che di nome fa 2020 e quindi trascorrono insieme innamorati tutto l'anno. Guardarlo il video e restar sospesi sul ciglio di un brivido amaro. Satana, si sa, dà il suo meglio impadronendosi, prima ancora dei corpi, delle menti e cuori e anime degli umani. Infatti stamanese i vari Fontana, Zaia e Cirio gli si sia telefonato per primi o per ultimi. Satana in love in una comunità che il mattino dopo tratta e archivia i 993 morti in 24 ore come fastidio marginale rispetto al dramma della gita vietata.Vigili urbani a Roma, agli stessi negozi, mercati, uffici. Vigili pigri? Vigili affezionati per motivi appunto affettivi? O Vigili che non vogliono mollare il loro feudo territoriale dove fisse e sicure sono le relazioni e i rapporti di potere e dove fisse, sicure e consolidate sono anche le eventuali mazzette. A pensar male...Fatto sta che a Roma mai nessuno è riuscito a far ruotare i Vigili, chissà perché.Siamo tutti rispettosissimi dell'attimino, purché sia il nostro. D'altra parte era lo stesso giorno della parabola Covid alla Camera. L'aula occupata al grido libertà! Poi l'hanno dovuta sanificare l'aula. In tanti si erano presi un attimino di libertà dal virus oppressore.Niente obbligo quindi, ma non fino al punto di sprecare il vaccino e tenersi il Covid.Così è, anche se dici obbligo e parte rigetto. Provare magari con appelli e cartelli con detto e scritto: vietato vaccinarsi. Magari aggiungendo: severamente vietato.. E' tutto vero e in video, vera anche la mia maligna tentazione di non credere sia proprio accaduto senza prima averci un po' pensato su.