Il padre di Moise Kean, attaccante della Juventus, si sfoga e lancia accuse pesanti nei confronti del figlio. "Moise è sicuramente mio figlio, ma di lui non so nulla. Ho cercato di parlare con la Juventus, ai tempi sono andato dal Vicepresidente Pavel Nedved, ma non c'è stato nessun seguito a quella chiacchierata - dichiara Biorou Jean Kean ai microfoni di Juvenews.eu -. Io da più di un mese sono senza tetto. Non ho intenzione di fornire a nessuno informazioni su mio figlio, né ai giornalisti né alla società. Nessuno si è mai preoccupato per me, non inizierò io a farlo per gli altri".



Biorou Jean Kean prosegue: "Sono attualmente per strada, devo pensare a me e a trovare un tetto, e non a dare informazioni e giudizi su chi sta meglio di me. Il sindaco di Fossano sa delle mie difficoltà e mi sta cercando una casa, potete chiedere conferma a lui".