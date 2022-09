vive un momento durissimo, in carriera e più in generale nella vita. Dopo l'esperienza al San Lorenzo e il ritorno al Vélez, ora l'ex Genoa si allena da solo a Buenos Aires in cerca di un nuovo club. Centurion, che nel 2020 ha dovuto anche affrontare la morte della compagna, si racconta a Radio La Red: "È molto difficile allenarsi da soli con un preparatore fisico. Mi hanno fatto allenare di pomeriggio in modo che non incontrassi il resto della squadra. Il calciomercato è chiuso, mancano sei giornate alla fine del campionato, vedremo dopo cosa succede. S. Molti non capiscono perché ho lasciato il mio lavoro, ma l'ho fatto perché non potevo più sopportarmi. Per un calciatore, il calcio è tutto. Sono solo e il momento è durissimo,".- El Wachiturro racconta poi anche il delicatissimo momento personale: "Sono andato dallo psicologo e dallo psichiatra, ma ho smesso di andarci.. Sono molto chiuso. Non rilascio mai interviste, quando parlo lo faccio con il cuore. Pensavo che l'amore di mia figlia mi avrebbe fatto dimenticare molte ferite. L'amore di un figlio è diverso da un altro amore e da una perdita.. So di aver commesso molti errori, ma non riesco a sistemare le cose. Il mio telefono non squilla. Mi sento triste, nessuno mi chiama, nessuno mi guarda in faccia e mi chiede come sto. Ho solo mia madre e mia moglie. Gli altri si sono allontanati. Cerco di non perdere mia figlia".