La quale lo paga solo 31 milioni l'anno ed ha sborsato solo 117 milioni di euro, praticamente acquistandolo ad un prezzo di “saldo”.e alla quale cortigiani e lacché di stanza a Napoli e Milano stanno dando credito, in modo da farla poi bere al popolo (uso anch'io la parola più cool in questo periodo), perlopiù quella parte di popolo che non tifa Juventus, ovvero la più numerosa della nazione.