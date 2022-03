Sembrava che il riscatto di Josip Brekalo da parte del Torino potesse essere solamente una formalità, invece l'affare si è complicato, come ha raccontato il ds del Wolfsburg, Marcel Schafer, in un'intervista alla Bild.



“Nessun dirigente del Torino ci ha contattato per Brekalo, tornerà da noi in estate" ha dichiarato il dirigente del club tedesco. In realtà la volontà del Torino è quella di riscattare il giocatore ma a una cifra inferiore rispetto a quella pattuita in estate: 12 milioni di euro.