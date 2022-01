Il ds della Salernitana, Walter Sabatini, a Gol su Gol ha parlato dell'interesse del club campano per Simone Verdi, giocatore che il Torino ha messo sul mercato ed è pronto a cedere:



"Verdi è un giocatore fortissimo che verrebbe volentieri, vedremo se riusciremo a prenderlo. I presidenti si parleranno e vedremo come si svilupperà la trattativa. Una cosa la devo ribadire: sarà una Salernitana forte, che combatte. Non dormirò la notte pur di portare dei calciatori in divenire. Prima, però, occorrono atleti pronti che si mettano la maglia addosso e vadano immediatamente a combattere"