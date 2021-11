Se il Giugliano, squadra che milita in Serie D e precisamente nel girone G, sta viaggiando a vele così gonfie, deve parte del merito anche al diesse Giannarelli. Volto nuovissimo del club, e pure giovanissimo: è nato nel dicembre del 1996, non ha nemmeno compiuto 25 anni, eppure ha un ruolo già ricolmo di prestigio e aspettative, di ambizione e pressione., negli scorsi mesi si è diplomato in Adise, ma lavora ormai da quattro stagioni alla costruzione di prime squadre. Ha iniziato al Chieri, quando la carta d'identità era quella di un ventunenne...