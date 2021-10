La Juve lo sta ancora aspettando., quello capace di segna 17 gol lo scorso anno al Psg? L’attaccante della Nazionale, l’uomo che numericamente ha sostituito Ronaldo, deve ancora mostrare le qualità che hanno convinto i bianconeri a riportarlo a Torino. Moise ha faticato anche con l’Italia, rientrato alla Continassa ha segnato però due gol in amichevole con il Chieri. E domenica c’è la Roma., lavorano a parte (solo l’argentino potrebbe, nella migliore delle ipotesi, andare in panchina). Insomma, spazio ce ne sarebbe per provare a mettersi in luce. In una sfida, quella contro i giallorossi di Mourinho, che vedrà tra i protagonisti il suo amico, con cui ha diviso tanti anni nelle selezioni giovanili della Nazionale. Nicolò sarà in campo, di sicuro, dal primo minuto.Sì, questo è uno dei dubbi che Allegri si porta dietro a meno di 48 ore dalla partita che darà indicazioni importanti sul campionato della Juve. Vincere alimenterebbe il sogno-obiettivo rimonta, uno stop allontanerebbe ulteriormente i bianconeri dalla vetta., appunto, che potrebbe essere schierato tanto a supporto di Chiesa (in quel caso Bentancur agirà con McKennie e Locatelli in mediana) quanto a centrocampo, sulla fascia sinistra. Allegri deciderà anche in base agli ultimi allenamenti.Ora è il momento dimostrarlo.