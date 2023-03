Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Paulo Dybala, che con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A, può prendere parte al suo 15° gol in questo campionato (8 gol e 6 assist finora), eguagliando il bottino della scorsa stagione (10 reti, 5 assist), ma con 11 presenze in meno (29 in totale nel campionato 21/22).