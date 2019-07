. Aspettando che prenda inizio la Serie A e che partano anche tutte le aste in giro per l'Italia, è arrivato il listone di Fantacalcio.it, ex Fantagazzetta. Sono disponibili ora tutti i ruoli e le quotazioni, anche per il Mantra oltre che per chi usa il Classic.Le novità suisono tante: ad esempio, il, proprio come accade permeritando un investimento totalmente diverso, in positivo. Invece diventano attaccanti, una notizia negativa per chi ci ha sempre puntato a centrocampo.