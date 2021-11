Meno di due mesi al mercato invernale e ilpianifica le mosse per alimentare le ambizioni scudetto della squadra di Pioli. Se la difesa non mostra particolari criticità e per l'attacco la strategia è delineata, con il rientro die la ricerca di un altro elemento sulla trequarti, c'è ancora qualche riserva da sciogliere per quanto riguarda la mediana: nelle intenzioni di Maldini e Massara non c'è l'innesto di un altro interprete, l'idea iniziale è di proseguire con gli attuali effettivi, ma ci sono alcuni fattori che possono cambiare i piani in corso d'opera.- Il primo è noto e riguarda lache si disputerà proprio durante il mese di gennaio, con finale fissata per il 6 febbraio, che toglierà al Milan due colonne portanti comeper un periodo indefinito. Un periodo che comunque metterà i rossoneri di fronte ad alcune sfide chiave nella lotta al titolo:. Una grande fetta di scudetto si gioca in quelle settimane e affrontarle con i solie gli adattabilie Calabria potrebbe essere un azzardo. Il secondo fattore riguarda il medio/lungo periodo e, che sia in Champions (dove le speranze sono ridotte al lumicino) o in Europa League: questo aggiungerebbe ulteriori impegni almeno su febbraio/inizio marzo e proprio all'inizio di marzo ci sarà la sfida di ritorno con il- Fattori da non sottovalutare, per questo, tornato a Milano in estate proprio in previsione di questo periodo di fuoco e di assenze forzate.: solo un lontano ricordo la forza straripante mostrata nella prima esperienza in rossonero, Bakayoko non riesce a ingranare e, nonostante qualche timido segnale di ripresa nel derby, non garantisce la stessa efficienza dei compagni di reparto. Complice anche l'infortunio patito contro la Lazio nel secondo esordio milanista che lo ha tenuto ai box per un mese, il giocatore arrivato dal Chelsea non ha ancora trovato la miglior condizione atletica, per la quale saranno decisive le prossime settimane: Pioli doserà il suo impiego per far crescere intensità e affinità con i meccanismi oliati della sua squadra, ma se Bakayoko non alzerà il livello il Milan potrebbe ritrovarsi senza la soluzione interna studiata in estate. A quel punto sarebbe possibile rivolgersi al mercato per trovare un ulteriore rinforzo:, i contratti con ilsono blindati e la strategia adottata con il giovane centrocampista sta pagando con una crescita continua,per puntellare il reparto senza vincolarsi a lungo termine. Tutto passa dai piedi di Bakayoko, le ambizioni del Milan passano anche dalla crescita del francese.