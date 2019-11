Sampdoria-Atalanta non è stata sicuramente una partita spettacolare per i tifosi sugli spalti, anche se alla fine del match i tifosi blucerchiati erano particolarmente soddisfatti per il punto preso alla squadra di Gasperini. La sfida tra la società ligure e quella bergamasca è stata però ben più interessante dal punto di vista degli addetti ai lavori, in particolare per quelli del ​Fenerbahçe.



Il club turco era infatti presente sugli spalti del Ferraris per seguire da vicino la sfida. La squadra ha inviato da Istanbul addirittura Volkan Demirel, ex portiere e capitano del club e oggi passato in panchina. Demirel ha testimoniato la sua presenza con una storia su Instagram. Il ​Fenerbahçe da tempo monitora il difensore dell'Atalanta Kjaer (rimasto in panchina) ma non è escluso che qualche altro profilo tra quelli dei calciatori sul terreno di gioco possa essere finito sul taccuino dei turchi.