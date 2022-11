IL TABELLINO:

grazie alla migliore differenza reti col Maccabi Haifa. Cinque sconfitte dei bianconeri su sei partite nel girone, un fallimento in Europa, tranne questa partita però. Stavolta la Juve ha fatto una gara vera, seria, nonostante l'infinita lista di assenti per infortunio e squalifica. Ha concluso tanto (15 tiri a 7) e ha lottato come dice la sua gentee, per quanto si è visto, animato dalle migliori intenzioni.- Il Psg annoiava col suo fraseggio lento, insistito e senza sbocchi. Giocava un calcio spocchioso, come se fosse sufficiente il nome e la ricchezza tecnica per vincere. Attaccava senza voglia e alla fine verrà punito col 2° posto nel girone.che ci era arrivato a 24 anni e 4 mesi. Quattro di questi 40 gol li ha rifilati proprio alla Juventus, solo al Bruges ne ha fatti di più (5). Nei primi 45', il Psg ha concluso pericolosamente solo un'altra volta, con Messi (unico spunto a memoria del suo talento: il pluri-Pallone d'Oro si è normalizzato) dopo uno scambio con lo stesso Mbappé.- Dall'altra parte, però, c'era una squadra povera tecnicamente ma vera, una squadra che si sentiva tale, rabbiosa e concentrata, con, quella che giocava con forza, potremmo dire perfino con passione. Sul piano tecnico era fin troppo evidente la distanza, ma la Juve l'ha colmata con l'aggressività. Tanto per chiarire, prima dell'intervallo la squadra di Allegri ha concluso 10 volte, quella di Galtier solo 3. Anche lo stadio spingeva forte, la gente voleva la prestazione e quando- Mentre da Haifa si inseguivano notizie prima buone (gol del Benfica), poi meno buone (pareggio del Maccabi), la Juve ha pensato la cosa giusta: meglio fare da sola. Così ha pareggiato meritando l'uno a uno. Bel lancio di Locatelli dal centro a destra,Anche 5 minuti prima i bianconeri avevano avuto l'occasione buona per pareggiare con Miretti su assist di Milik.- La Juve è partita bene anche nella ripresa, con l'atteggiamento giusto. Quando il Psg entrava in possesso palla, si ricompattava dietro con ordine e pazienza, togliendo spazio a Messi (zero spunti nella ripresa) e compagni. E poi ripartiva. Un altro boato dello stadio quando è arrivata la notizia del 2-1 del Benfica, ma ora toccava ai parigini reagire perché la squadra del presidente Rui Costa era in testa al girone e loro dietro. Dopo un'ora di partita, ci chiedevamo quanto avrebbe resistito Cuadrado su e giù per la fascia destra, in aiuto a Gatti per il controllo di Mbappé, e in avanti per il cross o il dribbling. Il ritmo del colombiano era impressionante. La Juve continuava a convincere, alimentandosi con un'energia ritrovata.- Per riprendere la partita,A quel punto, la squadra di Allegri ha commesso un errore, il primo e unico della serata, non da Juve. Si è fatta ingolosire (anche perché il traccheggiante Psg lo consentiva), si è rovesciata in attacco lasciando lo spazio a chi non va lasciato nemmeno un centimetro. Cosìproprio quando giungeva la notizia del 3-1 del Benfica sul Maccabi.Pur avendo la quasi certezza della qualificazione in Europa League, la Juve ha provato ancora ad attaccare. Locatelli ha segnato il 2-2, ma in fuorigioco. Poi è arrivata la grandinata dei gol del Benfica e nessuno in campo aveva troppa voglia di fare baldoria. Il Psg aveva perso il primo posto e la Juve che scende in Europa League non poteva essere un evento da festeggiare. Tanto per essere chiari,Juventus-Psg 1-2Marcatori: pt 13' Mbappé (P), 39' Bonucci (J); st 24' Nuno Mendes (P).Assist: pt 13' Messi (P), 39' Cuadrado (J); st 24' Mbappé (P).JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (43' st Barrenechea), Fagioli (43' st Barbieri), Locatelli (40' st Soulé), Kostic; Miretti (29' st Chiesa), Milik. A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani. All. Allegri.PSG (4-3-1-2): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Bernat (23' st Nuno Mendes); Fabian Ruiz (21' pt Renato Sanches), Verratti (43' st Danilo Pereira), Vitinha; Soler (23' st Ekitike); Messi, Mbappé. A disp. Sergio Rico, Letellier, Sarabia, Mukiele, Bitshiabu, Zaire-Emery. All. Galtier.Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna), Martinez Munuera al Var.Ammoniti: pt 14' Gatti (J), 47' Milik (J); st 31' Fagioli (J), 40' Verratti (P).